Civita Castellana elezioni comunali. La Lega: "Il candidato sindaco del centrodestra deve essere uno di noi"

Massimiliano Conti 21 luglio 2020

Dopo la fine anticipata dell'amministrazione Caprioli, sono cominciate ufficialmente le trattative nel centrodestra per individuare un candidato sindaco unitario in vista delle elezioni comunali in programma il 21 e 22 settembre. Le trattative sono solo all’inizio e durerà fino all'ultimo giorno utile prima della presentazione delle liste, fissato per il 20 agosto. Lega e Fratelli d’Italia puntano entrambe ad esprimere il candidato che stavolta, dopo l’esperienza Caprioli, difficilmente sarà un esponente della società civile. Meno chance di intestarsi l'aspirante primo cittadino sembra avere Forza Italia, sia per peso elettorale, sia perché gli azzurri già esprimono il sindaco del Comune capoluogo. In questa prima fase, tuttavia, tutti e tre i partiti alzano la posta: per scendere a patti c'è infatti tempo, anche se il 21 settembre è prossimo. Rispetto a un anno fa da parte di tutti sembra esserci la volontà di presentarsi uniti alle urne. I salviniani, in conferenza stampa, hanno subito piazzato i propri paletti: il candidato dovrà essere della Lega, ha scandito il senatore Umberto Fusco, che ha poi ribadito il concetto nel pomeriggio nel corso di un vertice a tre con i responsabili provinciali di FdI, Massimo Giampieri, e di Forza Italia, Alessandro Romoli. Di acqua sotto i ponti però, rispetto a un anno fa - quando Fusco annunciò la corsa in solitaria della Lega sia a Civita Castellana con Caprioli che a Tarquinia con Giulivi - ne è passata parecchia. Nella città delle ceramiche, Forza Italia andò poi da sola con Domenico Parroccini mentre salviniani e meloniani trovarono, in maniera piuttosto rocambolesca, un accordo in extremis su Caprioli. Stavolta Fusco e i suoi sono quantomeno disponibili a trattare: “Siamo pronti a rimetterci in gioco”, ha detto il luogotenente di Salvini, sottolineando come per amministrare una città delle dimensioni di Civita servano “esperienza, testa e stomaco”. Da parte sua, l’ex sindaco civitonico e attuale coordinatore provinciale di FdI, Massimo Giampieri, invita le altre forze del centrodestra a evitare le divisioni dello scorso anno e a guardare anche alle elezioni del prossimo, quando torneranno al voto Comuni come Montefiascone, Vetralla e Orte. La partita sul candidato di Civita, secondo Giampieri, va giocata quindi su un tavolo più ampio: “Dividiamo i Comuni in fasce per numero di elettori e cerchiamo di dare una giusta rappresentanza a ogni forza - dice - tenendo presente che Forza Italia già esprime il sindaco di Viterbo e la Lega quello di Tarquinia. Per Civita Castellana noi abbiamo nomi credibili da spendere”. Tra questi ci sono quelli del figlio Luca e dell’ex vicesindaco Alberto Cataldi, mentre nella Lega Valerio Turchetti è sicuramente tra i papabili, anche se si parla anche di nomi provenienti dal settore industriale. Con tutte le controindicazioni del caso ben sintetizzate da Giampieri: “Se si arriva vergini a indossare la fascia tricolore si rischia di crollare dopo tre giorni”.