Montalto, movida violenta. Ragazza di 19 anni prende a bottigliate coetaneo

La movida del sabato sera finisce a bottigliate. L’episodio si è verificato in uno dei giardini di Via Tevere, una parallela del lungomare a Montalto di Castro. Un'occhiata di troppo o forse una frase fuori luogo hanno scatenato l’ennesimo litigio tra giovani. Protagonista M.L, una ragazza viterbese di 19 anni che, al culmine di un diverbio con un coetaneo, non ha esitato a colpire la vittima con due bottiglie, sferrandogli entrambi i colpi alla testa per poi dopo tentare di dileguarsi tra la folla. I militari, prontamente intervenuti dopo esser stati allertati dai passanti, l’hanno prima individuata, poi accompagnata in caserma per accertamenti e infine arrestata per il reato di lesioni aggravate. Il ragazzo, immediatamente soccorso dai sanitari del 118 di Tarquinia, ha riportato lesioni gravi al volto e alla testa guaribili in 14 giorni. Nel corso delle operazioni, è stato denunciato anche il fidanzato della ragazza, un minorenne romano, per concorso nel reato. Entrambi sono stati denunciati alla Procura presso il Tribunale di Civitavecchia, competente per territorio, che ne ha disposto il giudizio per rito direttissimo della ragazza. Non è il primo episodio che si verifica nella località balneare, soprattutto nei weekend. Disordini per lo più derivanti dai fumi dell’alcol. Una situazione alla quale il Comune vuole mettere un freno nel più breve tempo possibile. “Ho già sentito il prefetto e il Comune sta lavorando a una ulteriore ordinanza per evitare situazioni che di degrado sul territorio”, sottolinea il vice sindaco Luca Benni. A prendere posizione è anche il consigliere di opposizione Eleonora Sacconi. “Troppa violenza sul nostro litorale – esordisce - Dobbiamo assolutamente fare qualcosa per il bene dei cittadini, dei turisti e dell’immagine di Montalto”.