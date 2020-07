Il Gay Center: "Il vescovo ci ripensi e riabiliti il prete che ha sposato due donne"

Sullo stesso argomento: Matrimonio gay, prete sposa due donne e poi si dimette da parroco

Il vescovo di Civita Castellana, Romano Rossi, ci ripensi e faccia di tutto per far rimanere al suo posto il parroco che ha sposato due donne. E' il Gay Center a prendere posizione ed a fare fa quadrato attorno al parroco di Sant’Oreste che giorni fa ha celebrato civilmente il matrimonio di due sue amiche. Il sacerdote si è dimesso spontaneamente da parroco, come ha poi precisato il vescovo. Fabrizio Marrazzo, portavoce del Gay Center, attraverso l'agenzia Adnkronos, si appella al vescovo: "Ci ripensi, il sacerdote tra l’altro non ha celebrato una cerimonia in chiesa vietata ma in Comune, come libero cittadino. Una cosa è la religione, altra cosa la libertà civile. Questi pregiudizi andrebbero superati, la Chiesa dovrebbe essere più vicina ai suoi fedeli".