Viterbo, la Lega ritira i suoi assessori. Si apre la crisi in Comune

Aperta la crisi in Comune, prima per la scelta di Fratelli d'Italia di abbandonare la riunione di giunta, poi per l’annuncio della Lega del ritiro dei suoi assessori fin quando non ci sarà un chiarimento. “Una maggioranza - scrive il capogruppo del Carroccio Andrea Micci - può lavorare bene solo se è compatta e per questo servono al proprio interno, prima ancora della condivisione dei programmi, valori come la chiarezza e il rispetto. Al contrario, la giunta pare scaraventarci in un clima surreale. Riteniamo a questo punto proficuo un momento urgente di confronto tra le forze che compongono la maggioranza”.Gli assessori Laura Allegrini e Marco De Carolis avevano annunciato che d'ora in avanti non voteranno più le delibere portate da Fondazione, con cui ormai i meloniani sono arrivati ai pesci in faccia. Il comunicato con cui nel primo pomeriggio il capogruppo di FdI Luigi Buzzi ha cercato di ridimensionare la portata del gesto derubricandolo a "richiesta di un semplice approfondimento", non cambia la sostanza: a Palazzo dei Priori è guerra aperta. Anche FI, tramite il capogruppo Giulio Marini, ha chiesto un chiarimento in maggioranza dopo le accuse lanciate dall'assessora Alessia Mancini, tramite questo giornale, all'indirizzo dell'azzurro Paolo Muroni sulla mancata esecuzione dei lavori di adeguamento degli uffici alle norme anti Covid. Il terremoto di ieri era stato preannunciato da una serie di avvisaglie nei giorni scorsi, culminate prima con il no di Fondazione alla delibera sull'estate viterbese presentata dall'assessore De Carolis e poi, giovedì in commissione, dal voto contrario del consigliere Insogna alla modifica del regolamento sugli impianti sportivi. I meloniani ieri hanno pensato di restituire pan per focaccia: l'assessore De Carolis prima ha chiesto e ottenuto di anticipare il voto sulla "sua" delibera sul museo civico (una questione di aria condizionata) e poi, incassato il sì unanime della giunta, ha abbandonato la riunione insieme alla collega Allegrini. Le delibere successive avevano infatti tutte l'assessore Paolo Barbieri come proponente, ma anche in questo caso erano quasi tutte di natura tecnico-legale: decreti ingiuntivi, richieste risarcimento danni di cittadini danneggiati dal cattivo stato delle strade, diritti di prelazione sulla vendita di immobili. "Se c'è un problema politico, la giunta non è la sede adatta per discuterne - commenta il leader di Fondazione Gianmaria Santucci -. Come il capogruppo di FdI Buzzi ci insegna le pratiche sono del Comune, non di questo o quel partito". Buzzi definisce "singolare che la richiesta di un semplice approfondimento con il capogruppo di pratiche portate in giunta dagli assessori di Fondazione sia stato interpretato come inizio di una crisi". "Non risulta da nessun atto che gli assessori in quota a FdI - aggiunge - si siano dissociati dalle proposte dei colleghi di giunta, così come il capogruppo (lo stesso Buzzi, ndr) non si è mai sottratto alla discussione abbandonando i luoghi di confronto, a cominciare dalla chat". L'allusione è chiara: è Fondazione che abbandona le chat, vota contro le delibere e si sotttrae al confronto. Aggiunge Buzzi: “Se qualcuno ritiene necessario un chiarimento e, pur non dicendolo, auspica che si apra un confronto nella maggioranza, noi ci siamo".