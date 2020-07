Tarquinia, balla nudo all'alba tra le auto e viene ripreso con i telefonini | Il video

14 luglio 2020 a

Balla nudo in strada all'alba. e' accaduto nella mattinata del 14 luglio a Tarquinia.

A riportare la notizia è Tusciaweb (clicca qui per vedere il video). L'uomo, uno straniero, si è completamente denudato ed ha iniziato a ballare in via delle Rose alle porte del centro storico.

L'uomo con delle cuffiette ha ballato per alcuni minuti nel mezzo delle auto. Alcuni residenti, incuriositi dalla scena, hanno ripreso tutto con gli smartphone. L'uomo si è allontanato, sempre senza vestiti addosso, dopo pochi minuti tra lo stupore e le risate degli automobilisti che, loro malgrado, hanno dovuto assistere all'insolito spettacolo mattutino dello straniero.