Televisione, Giancarlo Giannini a Viterbo per le riprese della serie Leonardo

Ritorna la serie tv Leonardo a Viterbo. Le riprese della sono previste per il 15 luglio dalle 6 alle 20 in via Sant'Antonio all'altezza del civico 30. La troupe della serie sarà al lavoro anche in via Baciadonne, piazza Santa Maria Nuova, piazza San Carluccio, piazza San Pellegrino e piazza Cappella. Il giorno successivo le riprese si sposteranno invece a La Quercia davanti alla Basilica.

Tra gli attori figurano Freddie Highmore, Giancarlo Giannini e l'irlandese Aidan Turner nel ruolo principale di Leonardo da Vinci.

"Un prezioso supporto per alberghi, ristoranti e non solo. Ancor più in un momento come questo", ha commentato l'assessore allo svilupppo economico e alle attività produttive Alessia Mancini.