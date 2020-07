Viterbo, a Bomarzo domenica con tanti visitatori al Parco dei mostri

13 luglio 2020 a

Decine e decine di visitatori nella giornata di ieri, domenica 12 luglio, hanno gremito il sacro bosco del Parco dei mostri di Bomarzo, in provincia di Viterbo. Le regole anti Covid (pulizia delle mani all'ingresso e mascherina obbligatoria) non hanno spaventato famiglie e turisti che si sono riversati nello splendido parco, preferendolo magari alle spiagge o ad altre gite. Come sempre tanti i bambini presenti, incantati davanti alle statue dei mostri oppure rapiti dalla particolarità della casa pendente. Buon afflusso sia nelle ore mattutine che in quelle del pomeriggio, quando le temperature si sono leggermente abbassate rendendo meno faticoso lo spettacolare tour.