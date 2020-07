Fioriere di ferro contro parcheggio selvaggio in piazza del Comune

Dal luglio in vigore nuovi orari Ztl

10 luglio 2020 a

a

a

Sull'impatto estetico, come era prevedibile, in molti hanno già avuto da ridire, ma bisognerà attendere l'inserimento delle piante per dare un giudizio sui 25 vasi-dissuasori acquistati dal Comune, al costo complessivo di 24 mila euro, per stroncare una volta per tutte la sosta selvaggia in piazza del Plebiscito.

Le fioriere di ferro sono state installate oggi con una settimana di anticipo sull'entrata in vigore dei nuovi orari della ztl nel centro storico, prevista per giovedì 16 luglio.

A mali estremi, estremi rimedi, è la sintesi dei tanti commenti che ieri mattina sono apparsi sui social subito dopo la collocazione dei vasi a semicerchio nel mezzo della piazza. "Non sono il massimo, ma è l'unica soluzione. Avanti tutta verso la civiltà", il post con cui la pagina Facebook Viterbo centro storico chiuso ha "salutato" l'arrivo dei dissuasori finalizzati a contrastare "le invasioni dei bifolchi".