Viterbo, caduta calcinacci dal cavalcavia in Strada San Lazzaro

Sono intervenuti i vigili del fuocoe i tecnici Anas. strada chiusa dalla polizia locale

09 luglio 2020 a

Cadono calcinacci dal cavalcavia, paura in strada San Lazzaro.

Questa mattina, 9 luglio, dei pezzi di intonaco e calcinacci si sono staccati dal cavalcavia in strada San Lazzaro non lontano dal cimitero nuovo. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale, i vigili del fuoco e i tecnici dell'Anas. Non ci sono al momento segnali che lasciano pensare a un pericolo legato alla stabilità del cavalcavia. Tuttavia le verifiche stanno continuando.