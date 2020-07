Il Comune di Viterbo risparmia sui lavori di sanificazione

Spesi solo 20 mila euro dei 54 mila assegnati dal governo

Solo 20 mila euro dei 54 mila assegnati dal governo al Comune di Viterbo per la sanificazione degli uffici comunali e per il rispetto delle norme anticovid sono stati impegnati. E probabilmente nemmeno un euro è stato ancora speso, sospetta il consigliere dem Alvaro Ricci, che, insieme alla collega Lina Delle Monache, martedì nel corso del Consiglio ha incalzato sull’argomento l’amministrazione sul perché, a fronte di una variazione di bilancio adottata d’urgenza, questi soldi non siano stati spesi.

Ricci ha ricostruito nel suo intervento la cronologia degli atti: a marzo viene approvato il decreto legislativo 34, che all’articolo 263 sollecita le pubbliche amministrazioni a favorire la riapertura degli uffici tramite l’applicazione delle norme anticovid, stanziando delle somme in questo senso. Il 16 aprile i fondi vengono ripartiti: a Palazzo dei Priori toccano 54 mila euro. Solo un mese dopo, il 19 maggio, l’amministrazione approva la delibera d’urgenza. Ma passa poi un altro mese perché vengano impegnate le risorse (impegnate non significa spese) per un importo di 20 mila euro.

“E’ grave questo mancato impiego dei contributi - ha tuonato da parte sua la consigliera Delle Monache - anche alla luce del fatto che gli uffici comunali sono ancora chiusi proprio perché mancano le necessarie condizioni di sicurezza. Si capisce allora il motivo per cui i dipendenti non vogliono rientrare”.

La ragione per cui non sono stati impegnati e spesi tutti i fondi a disposizione, come hanno spiegato il sindaco Giovanni Arena e la dirigente Eleonora Magnanimi, “è che si è preferito risparmiarne una parte in previsione di eventuali imprevisti".