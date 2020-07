Ventenne picchiato sul treno da tre fratelli, nuova udienza

Gli imputati: "Non abbiamo usato una spranga, solo le mani"

]eri nuova udienza per il processo a carico di 3 fratelli ventenni di Vignanello, che a novembre del 2019 hanno picchiato un coetaneo su un treno della linea regionale Roma-Civita Castellana-Viterbo. “Due di loro mi hanno costretto a seguirli su un altro vagone e mi hanno menato – ha raccontato il giovane – io mi sono rannicchiato per difendermi dai colpi.” A innescare la furia di due fratelli in particolare, una minaccia fatta dal ragazzo nei confronti della fidanzata di uno dei due, presente anche lei durante l’aggressione.

Il terzo fratello, vedendo la scena, è intervenuto insieme ad un conoscente per separarli, altrimenti “avrebbero continuato a menarlo”. Al termine della lite i due avrebbero sottratto alla vittima un cellulare e qualche grammo di hashish.

Il giovane, residente a Corchiano, ha riportato una ferita alla testa e ha riferito di essere stato percosso più volte con una spranga, che i due ragazzi hanno staccato da un finestrino dello scompartimento e che gli avrebbero rotto una bottiglia in testa.

Nel corso dell’udienza, i due imputati sono stati sentiti dal giudice e hanno raccontato di aver malmenato il ragazzo solo con le mani e che non avrebbero usato armi o altri oggetti contundenti. Infine, essendosi notevolmente alleggerito il coinvolgimento del terzo fratello e la relativa responsabilità, il giudice ha disposto la revoca degli arresti domiciliari nei suoi confronti. La sentenza è stata rimandata al 14 ottobre e i due ragazzi devono rispondere accusati di lesioni, sequestro di persona e rapina.