Parte il nuovo servizio di prenotazione analisi del sangue

Dal 13 luglio sarà esteso a tutti i Cup della Tuscia

08 luglio 2020 a

Da lunedì prossimo, 13 luglio, il nuovo sistema di accesso con prenotazione obbligatoria per il servizio Punto prelievi per le analisi del sangue sarà esteso a tutti i Cup della Asl di Viterbo. Il percorso è stato attivato per mantenere alti i livelli di sicurezza legati alle misure di prevenzione anti Covid, evitando tuttavia che i cittadini debbano attendere in coda per poter entrare nelle strutture. Con il sistema di prenotazione l’utente può prenotare la prestazione durante l’orario del Cup, scegliendo il giorno, la sede e la fascia oraria. Alla Cittadella della salute e all’ospedale di Belcolle, la prenotazione è possibile a partire dalle 11. Al Cup il cittadino riceverà la conferma della prenotazione, l’etichetta da presentare al momento dell’esecuzione della prestazione agli operatori e, se lo desidera, le credenziali per poter scaricare online il suo referto. Quando l’utente tornerà per il prelievo, nel giorno e nell’orario indicato, avrà un accesso prioritario e dedicato, al fine di non ripetere ulteriori attese. Dallo scorso weekend, inoltre, sono in corso di svolgimento le operazioni di avvio del nuovo sistema Recup regionale. Queste operazioni possono comportare dei disagi e dei rallentamenti.