Positivo a Graffignano, sottoposte a tampone 40 persone

08 luglio 2020 a

Circa 40 persone sottoposte a tampone dopo la scoperta della positività dell’uomo di Graffignano ricoverato al Policlinico Gemelli in seguito a incidente stradale. Una ventina di esse sono residenti a Graffignano e zone strettamente limitrofe, un’altra ventina invece sono umbre ed erano venute a contatto con l’uomo qualche giorno prima dell’incidente durante una cena ad Alviano. Eseguito sull’uomo come da prassi ogni volta che avviene un nuovo ricovero, non appena il tampone ha dato esito positivo il Gemelli ha provveduto ad avvertire la Asl di Viterbo, dove, una volta ricostruita la catena dei contatti, è partita la segnalazione anche a quella di Terni. Da quanto si apprende, i tamponi sono stati già eseguiti. I primi risultati sarebbero negativi.

Intanto ieri, dopo due giorni di rialzo dei contagi, non è stato accertato alcun nuovo positivo. Motivo per cui, come si specifica nel consueto bollettino della Asl, a ieri mattina i casi complessivi di positività, dall’inizio dell’emergenza, restavano 467. Sempre ieri non si è registrata nessuna nuova guarigione.

“Al momento - dice la Asl - delle persone refertate positive al coronavirus una sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, un’altra è invece ricoverata in una struttura ospedaliera extra Asl <CF1402>(l’uomo di Graffignano, ndr)</CF>. Resta fermo a 440 il numero delle persone negativizzate. Dall’inizio dell’emergenza effettuati 14774 tamponi, 50 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 69 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3950 lo hanno invece concluso”.

Prosegue intanto l’indagine di sieroprevalenza avviata dalla Regione. Entro la giornata di ieri i laboratori analisi di Belcolle e di Civita Castellana avevano refertato 4545 test eseguiti sul personale delle forze dell’ordine e sugli operatori sanitari della Asl. Di questi, hanno dato esito positivo 83, con un indice di prevalenza dell’1.82%