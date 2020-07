Popolarità dei sindaci, Arena al 67° posto

06 luglio 2020 a

Il sindaco di Viterbo Giovanni Arena nella classifica dei sindaci italiani realizzata da Noto Sondaggi per conto del Sole 24 Ore si piazza al 67° posto su 105. Un risultanto non certo esaltante, ma che il primo cittadino viterbese legge comunque come un segnale di incoraggiamento. D’altra parte, basta gettare lo sguardo alle spalle per consolarsi con i risultati ben peggiori di altri colleghi, addirittura disastrosi nei casi della sindaca di Roma Virginia Raggi (104° posto), che perde il 29% dei consensi rispetto all’elezione di 4 anni fa, e del sindaco di Palermo Leoluca Orlando, fanalino di coda anche lui in piena emorragia di consensi (-9%). Il sindaco più amato d’Italia è quello di Bari, Antonio Decaro (centrosinistra), che è anche presidente dell'Anci.