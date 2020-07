Zingaretti il governatore meno popolare d'Italia

06 luglio 2020 a

a

a

Sarà stato per via degli impegni da segretario nazionale del Pd che lo hanno distratto dalle vicende laziali, o magari per lo scandalo delle mascherine, o ancora, più semplicemente, per la scarsa incisività di un’amministrazione regionale che, soprattutto nelle ultime province dell'impero come Viterbo e Rieti, si è distinta più per le passerelle che per le azioni concrete.

Fatto sta che Nicola Zingaretti, con appena il 31% dei consensi del campione interpellato (1,9 punti in meno rispetto al giorno della rielezione), conquista il titolo di governatore meno popolare d’Italia, secondo l’annuale sondaggio realizzato da Il Sole 24 ore, Il presidente del Lazio è al 18° posto (Valle d’Aosta e Trentino non vengono prese in considerazione dal Governance Pool perché non è prevista l’elezione diretta dei rispettivi govenatori) e perde ben 8 posizioni rispetto allo scorso anno.