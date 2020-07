Frontale sulla Cassia: un morto e tre feriti, due sono molto gravi

06 luglio 2020 a

Frontale sulla Cassia nel comune di Sutri, al km 46 tra Sutri e Monterosi. Pesantissimo il bilancio: un morto e tre feriti, tra cui una donna, in gravissime condizioni, che è stata trasportata in elicottero al Gemelli. La vittima si chiama Fabio Fontana e aveva 59 anni. Viaggiava a bordo della sua Smart insieme al figlio quando, per cause ancora da accertare, si è scontrato con una Fiat Punto sulla quale si trovavano un altro uomo, ora ricoverato al San Camillo, la donna portata al Gemelli e un cane. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118 con due ambulanze, l’elisoccorso regionale e una squadra dei vigili del fuoco. La Cassia è rimasta bloccata a lungo.