Montalto di Castro, ragazza trascinata a largo con il materassino: salvata dai bagnini

Momenti di paura domenica 6 luglio sul litorale, quando una ragazza a bordo di un materassino è stata trascinata al largo dalla corrente nel tratto di mare antistante la dog beach. Nonostante il mare fosse molto calmo la giovane, che prendeva il sole sdraiata sul materassino gonfiabile, si è ritrova a qualche decina di metri dalla spiaggia e ha tentato invano di tornare verso riva. Tempestivo il soccorso da parte degli assistenti bagnanti della Pronuoto Montalto, in servizio sulle spiagge libere, che hanno spinto ben due pattini in acqua e si sono diretti verso la malcapitata per prestarle soccorso. La ragazza è stata poi caricata a bordo dell’imbarcazione a remi e tratta in salvo sotto gli occhi preoccupati dei bagnanti. Solo tanto spavento e nessuna grave conseguenza grazie anche al tempismo dei soccorsi.