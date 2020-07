Accertato nella Tuscia un altro caso di positività

06 luglio 2020 a

Un altro caso di positività è stato refertato nelle ultime 24 ore da una struttura ospedaliera extra Asl su un cittadino residente nel comune di Graffignano. Il Team operativo Coronavirus della Asl di Viterbo ha già attivato tutte le misure di protezione e di prevenzione necessarie al contenimento della diffusione del virus. In totale, alle 11 di questa mattina, i casi di positività salgono 467 di cui 25 sono i casi accertati in strutture extra Asl. Nella giornata di oggi non si sono verificati nuovi casi di guarigione. Al momento, delle persone refertate positive al Coronavirus: 1 sta trascorrendo la convalescenza nel proprio domicilio, 1 è attualmente ricoverata in una struttura ospedaliera extra Asl. Resta a 440 il numero delle persone negativizzate, 25 sono le persone decedute, a cui occorre aggiungere il paziente residente nella Tuscia e deceduto in una struttura ospedaliera fuori provincia. Dall’inizio dell’emergenza, nella provincia di Viterbo sono stati effettuati 14724 tamponi, 10 nelle ultime 24 ore. Ad oggi 52 cittadini sono in isolamento domiciliare fiduciario, 3945 hanno invece concluso il periodo di isolamento.

Coronavirus, un nuovo positivo a Orte. I guariti salgono a 440