Bambino di sei anni rischia di annegare, lo salva un Labrador

Un bambino di sei anni è stato salvato in mare da un Labrador dell'unità cinofila Sics in servizio a Tarquinia. E' avvenuto domenica pomeriggio, quando il canotto sul quale si trovava il piccolo, nel tratto di mare prospiciente Riva dei Tarquini, sospinto dal vento, si è prima allontanato dalla riva e quindi si è ribaltato. Il bambino è finito in acqua e non sapendo nuotare ha rischiato di annegare, Ma fortunatamente è subito intervenuta Panna, una delle Labrador dell’unità cinofila, a cui lui si è potuto aggrappare. Il canotto è stato poi recuperato molto a largo da un’imbarcazione di passaggio. Riportato a riva, per il bambino solo tanto spavento. La notizia è stata divulgata dalla stessa Sics, che assicura: “Il piccolo e Panna sono immediatamente diventati grandi amici e compagni di un’avventura fortunatamente a lieto fine”.

