Tarquinia, ultimo giorno per Daniele Manganaro alla guida del commissariato

Domani 4 luglio è l’ultimo giorno come dirigente nel Commissariato di Tarquinia. Il Primo Dirigente, Daniele Manganaro, dopo la promozione, infatti, da lunedì assumerà il prestigioso incarico di dirigente del Commissariato di Carrara. "In questi anni trascorsi nella nostra provincia abbiamo potuto apprezzare le spiccate doti professionali ed umane del Manganaro e con noi la cittadinanza, in particolare del litorale. Al Daniele Manganaro vanno i nostri più affettuosi auguri per il nuovo progetto, dove saprà senz’altro distinguersi ancora una volta. Come potete vedere il suo personale di Tarquinia lo ha salutato con un po’ di commozione e con uno splendido dolce. Ad maiora.", si legge in un post pubblicato sul profilo Facebook della Questura di Viterbo.

“Tarquinia perde un poliziotto valido che acquista Carrara con il suo insediamento”, le parole di Maurizio Palliani che a nome di Assopolizia (Amp) ringrazia e saluta il “poliziotto eroe”, che tanto si è prodigato contro le agromafie ed eco mafie insieme alla sua squadra denominata “I Vegetariani”, in nome della legalità, tanto da meritare il riconoscimento di ben 17 sindaci del messinese e rispettivi consigli comunali congiunti.