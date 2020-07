Fabrica di Roma, badante cerca di rivendere oro rubato ad anziano

La rumena è stata denunciata dai carabinieri per ricettazione

04 luglio 2020 a

a

a

I carabinieri della stazione di Fabrica di Roma durante un giro di controllo presso i locali commerciali, si sono insospettiti notando in una gioielleria una donna di origini rumene mentre tentava di vendere al negoziante monili in oro per un peso di 160 grammi. Immediatamente hanno deciso di controllarla ed al termine di un indagine ed incrociando vari dati hanno scoperto che la donna stava tentando di vendere l ‘oro che risultava essere stato trafugato a casa di un anziano di Ronciglione dove lei lavorava come badante; subito la donna è stata denunciata e l’ oro sequestrato è stato restituito all ‘anziano proprietario