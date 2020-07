Faceva parte della Bardella Maremmana: "Sarai sempre la nostra principessa"

04 luglio 2020 a

a

a

Marta, paese sconvolto per la morte di Michela Pesci. Aveva solo 19 anni.

La ragazza si è spenta nei giorni scorsi stroncata da un brutto male. Un intero paese è in lutto, compreso il gruppo ippico de La Bardella Maremmana del quale la giovane, grande appasionata di cavalli, faceva parte. Struggente il messaggio postato su Facebook dal gruppo: "D'ora in poi, quando alzeremo gli occhi al cielo penseremo a te, il nostro Angelo, la nostra Principessa. Dicono che non esiste morte finché qualcuno porterà con se il ricordo di una persona, ebbene, il tuo dolce sorriso e la tua eleganza brilleranno per sempre nei nostri occhi, la tua voce tenue e la tua risata squilleranno per sempre nelle nostre orecchie, la tua timidezza e la tua innocenza infiammeranno per sempre i nostri cuori.

"Vogliamo ricordarti così - prosegue la nota - in sella al tuo cavallo, con quella gonna e quel sorriso sempre stampato sulle tue labbra, con quello stile e quell'eleganza che in poche hanno, insieme a quei piccoli puledri che come te vivevano gli anni più belli della loro vita. Noi non ti dimenticheremo mai, sarai per sempre insieme a noi come in queste immagini, il nostro Angelo, la Principessa de La Bardella Maremmana. Ciao Michela che tu possa aver trovato finalmente la pace. Il Circolo Ippico La Bardella Maremmana si stringe con dolore attorno all'amico Walter, alla famiglia Pesci ed alla famiglia Lo Faro".