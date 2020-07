Inseguimento con sparatoria a Valle Faul, lavori utili per i due rumeni a processo

03 luglio 2020 a

a

a

Lavori di pubblica utilità per i due trentenni rumeni che la notte tra ll'11 e il 12 febbraio crearono il panico nel cuore del centro storico diventando i protagonisti di un inseguimento da film che terminò con una sparatoria a via Faul. Il giudice Silvia Mattei ha accettato il programma di messa in prova per i due che avranno un anno per dimostrare di aver cambiato registro. Solo in quel caso i reati contestati - resistenza a pubblico ufficiale per entrambi, più guida in stato di ebbrezza e porto abusivo di armi per l'altro - saranno estinti. Dovranno prestare opera in un ente benefico per 12 ore a settimana.

Sono accusati di aver aggredito, quella sera, un carabiniere in borghese vicino a Bagnaia e di aver tentato di fuggire alle gazzelle dei carabinieri per tutto il centro storico una volta intercettati in piazza del teatro. Una mezzora di inseguimento a tutta velocità terminato a Valle Faul quando i militari, visto che la Golf dei due stava per speronare una gazzella, spararono in aria.