Viterbo, recinzione di via San Clemente divelta da un'auto: indaga la polizia locale

02 luglio 2020 a

a

a

Distrutta la recinzione in via San Clemente, la stradina che scende dal centro storico, zona palazzo papale verso Valle Faul. Nella mattinata del 2 luglio gli agenti della polizia locale sono intervenuti sul posto dopo che è stato segnalato il danneggiamento -. probabilmente avvenuto nella notte - della recinzione in ferro ai margini della strada.

x 1 / 8

Con ogni probabilità si tratta di un incidente non denunciato. Oltre ai pezzi della recinzione, infatti, gli agenti hanno raccolto anche diversi frammenti di pezzi della carrozzeria di un'auto, probabilmente un Suv. L'ipotesi è che la recinzione sia stata tirata via da una grossa auto passata a forte velocità. Indaga la polizia locale.