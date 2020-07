Viterbo, 51 controlli sull'uso dei fitofarmaci nei primi sei mesi dell'anno

Il bilancio dell'attività del Gruppo Carabinieri Forestali

02 luglio 2020

In merito all’utilizzo dei fitofarmaci in agricoltura, argomento che va interessando sempre di più la popolazione e che se non effettuato secondo legge può avere ricadute negative sull’ambiente e sulla salute umana, i Reparti dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di Viterbo hanno messo in atto una campagna di controlli, in tutta la provincia, per la prevenzione e la repressione di comportamenti non rispettosi della normativa che regola tempi e modalità di utilizzo dei fitofarmaci. Nel primo semestre in cui tali presidi sono stati utilizzati in campo i Carabinieri Forestali hanno effettuato 51 controlli, con la contestazione di 13 verbali amministrativi per mancato rispetto delle distanze nell’uso dei fitofarmaci e dell’apposizione delle prescritte tabelle di segnalazione, e 2 verbali amministrativi per utilizzo di fitofarmaci senza certificazione abilitativa e senza la prevista annotazione, sul registro dei trattamenti, del prodotto distribuito in campo.

In considerazione dell’importanza che riveste la professionalità nell’utilizzo di tali presidi c' stata una richiesta inoltrata alla Regione Lazio, di sospensione dell’abilitazione all’uso dei fitofarmaci per un utilizzatore professionale il quale distribuiva il prodotto con rischio di fenomeni di deriva. Nel caso specifico c’è stata anche la segnalazione all’Autorità Giudiziaria del soggetto per lesioni personali.

Le attività di verifica sull’uso sostenibile dei fitofarmaci in agricoltura svolte dai Carabinieri Forestali sono tuttora in corso e rivolte in primis alla tutela della popolazione esposta, dei consumatori e degli stessi operatori agricoli.