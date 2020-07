Nel Paese delle fiabe è spuntato un nuovo murale: Cenerentola

Il borgo è stato rivitalizzato grazie al progetto di arte urbana

E’ tornata a Sant’Angelo di Roccalvecce, per il secondo anno consecutivo, la street artist Stefania Marchetto in arte SteReal, firmando un nuovo murale nel “Paese delle Fiabe”, rivitalizzato negli ultimi anni grazie all’omonimo progetto d’arte urbana dedicato al mondo fiabesco e alla letteratura fantastica.

Dopo il primo favoloso murale ispirato alla storia de La spada nella roccia, dipinto per l’edizione del 2019, SteReal è tornata quest’anno con una sognante Cenerentola che ha preso vita su un’enorme parete del centro;

Così, insieme ad Artù e Mago Merlino, e agli altri personaggi dipinti in questi anni dalle numerose artiste urbane che si sono succedute a Sant’Angelo, la Cenerentola di SteReal si fonde col paese reale, in un gioco dove il vero e la fantasia si rincorrono e confondono