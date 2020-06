Tarquinia, sul sito internet del Comune i moduli per i permessi Ztl

01 luglio 2020 a

a

a

Disponibile sul sito istituzionale del Comune di Tarquinia il modello da compilare per richiedere il permesso che consente di accedere e sostare all’interno della Ztl. Dovranno richiedere il pass tramite modello con annessa marca da bollo (non specificato se solo una da 16 euro per la domanda ed anche una seconda dello stesso importo per il ritiro) anche i diversamente abili ed i medici. Le attività recettive e di ristorazione per consentire le operazioni di carico e scarico dei propri clienti, dovranno assumersi l’onere di comunicare le targhe delle vetture che sono transitate, entro le 48 ore successive. Il permesso avrà validità annuale. Tra i cittadini ai residenti, proprietari, affittuari e comodatari di immobili siti all’interno del centro storico. Nel caso di affittuari o comodatari il contratto deve essere regolarmente registrato all’Agenzia delle Entrate. Considerando una richiesta di circa 2500 permessi e relative marche da bollo, più diversi atti di comodato da registrare (l’imposta di registro è di 200 euro) la nuova Ztl va a sottrarre ai cittadini tarquiniesi una cifra che potrebbe superare i 100mila euro, soldi che di sicuro vengono sottratti al potere di acquisto delle famiglie già vessate da un momento di grossa difficoltà. Per non parlare dei costi di attivazione tra cui telecamere, segnali stradali, omologazione dei varchi ad oggi ancora sconosciuti.