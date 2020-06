Attaccato da cani da pastore ex consigliere comunale Marcosano

Uno è riuscito a raggiungerlo e ad azzannarlo

29 giugno 2020 a

a

a

Attaccato da un branco di sette cani da pastore maremmani e morso alla gamba sinistra da uno di questi. Brutta avventura stamattina per l’ex consigliere comunale Andrea Marcosano, mentre passeggiava in Strada San Cataldo, tra Vitorchiano e Viterbo.

“Vado a camminare tutti i giorni – racconta - cercando di evitare in questo periodo le ore più calde. Stamani (ieri per chi legge, ndr.) erano le 6.30, quando a una distanza di circa duecento metri dal punto in cui mi trovavo ho visto un gregge di pecore che attraversava la strada, passando da un campo all’altro, e dietro la recinzione un branco di sette cani di razza maremmana. Appena mi hanno visto i cani sono partiti verso di me, minacciosi, abbaiando in maniera portentosa. Per precauzione mi sono voltato, dirigendomi verso la macchina. Ma uno di questi è riuscito a passare sotto la rete, dove c’erano dei buchi scavati forse da qualche animale selvatico, e mi ha allentato un morso alla gamba, affondando i denti tra il polpaccio e lo stinco”.

Una fitta tremenda: “Ho urlato sia per il dolore che per la paura. Allora il cane spaventato è scappato insieme al resto del branco”.

Marcosano è stato soccorso dal 118 (“non riuscivo a guidare”; racconta) e portato a Belcole, dove è stato medicato. “Ho perso molto sangue e sono dolorante, ma mi rendo conto che poteva andare molto peggio”, conclude.