Allarme furti al quartiere Cappuccini

28 giugno 2020 a

a

a

Negli ultimi giorni diversi furti e tentati furti in appartamento sono stati segnalati nella zona dei Cappuccini, a Viterbo. Molti cittadini testimoniano di numerosi tentativi di entrare all’interno di abitazioni andati a vuoto per la presenza in casa di alcuni componenti della famiglia che, accortisi di quanta stava per accadere, sono prontamente intervenuti mettendo in fuga i malintenzionati.

In particolare, secondo quanto riferiscono sempre i residenti del popoloso quartiere del capoluogo, la zona da un po’ di tempo a questa parte sembra essere stata presa di mira da un vero e proprio sodalizio organizzato. Le segnalazioni, giunte alle forze dell’ordine, che nel frattempo hanno rafforzato i controlli in tutta l’area, parlano di un uomo e di una donna che si muovono a bordo di una Fiat grigia. La targa dell’auto è stata indicata alle forze dell’ordine da alcuni giorni, esattamente dal 15 giugno.



Video su questo argomento Carabinieri di Siena insieme alle magistrature europee sgominano una banda specializzata in furti internazionali - IL VIDEO