Imbarcazione in avaria al largo di Montalto di Castro

Nella prima mattinata i volontari del Gruppo Prociv Vulci 1 sono intervenuti per spegnere un incendio che aveva interessato le campagne intorno a Montalto di Castro, rischiando di minacciare alcune abitazioni. Le operazioni di soccorso hanno visto impegnate ben tre squadre di volontari, più una dei vigili del fuoco del distaccamento di Tarquinia. Fortunatamente, le fiamme sono state prontamente domate, evitando che andassero a propagarsi nelle immediate vicinanze delle case.

In tarda mattina gli stessi volontari del Gruppo Vulci 1 sono invece intervenuti per una richiesta di aiuto giunta alla Guardia costiera e partita da un’imbarcazione in avaria. Sul posto, nel giro di pochi minuti, si è portato il Nucleo sommozzatori, che, sotto la direzione della stessa Guardia costiera, si è attivato nella ricerca congiunta dell’imbarcazione. Dopo una battuta durata oltre due ore, il richiedente aiuto veniva raggiunto dal gommone della Protezione civile a circa cinque miglia dalla riva. L’imbarcazione è stata quindi rimorchiata e riportata al sicuro alla foce del fiume Fiora. Le operazioni, iniziate alle 11, sono terminavate alle 14.30.

