Fossili di conchiglie ritrovati lungo il fiume Treja

28 giugno 2020 a

a

a

Individuato un imponente giacimento di conchiglie fossili lungo il fiume Treja. “Non tutti sanno che un tempo - spiega Luca Panichelli, autore della scoperta insieme a Vincenzo Ridolfi e Stefano Ortenzi - dove oggi ci sono prati verdi e paesi arroccati sul tufo, Poi iniziarono le eruzioni dei vulcani di Bracciano, Bolsena e Vico. Le rocce depositate da queste eruzioni a Civita, sono la leucite, nota come “occhialina”, e il tufo rosso. I fiumi ed i torrenti hanno inciso questa morbida roccia scavando profondi squarci nel terreno: le forre. Nei loro fondovalle ancora oggi scorrono questi torrenti e quando raggiungono lo strato sottostante il tufo spesso riaffiorano in superficie esemplari di conchiglie fossili, nella maggior parte appartenenti al genere Ostrea. Al loro interno trovano riparo dei molluschi. Scoprire conchiglie fossili all’interno delle forre non è così raro, ma la cosa straordinaria è la grandissima quantità da noi rinvenuto lungo il fiume Treja”.