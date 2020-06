Estate viterbese, Piazza San Lorenzo unica location degli spettacoli

28 giugno 2020 a

Un cartellone di oltre trenta eventi “in convenzione” nella location di piazza San Lorenzo, in programma dalla prima settimana di luglio fino a tutto settembre. Più una serie di iniziative “a bando” che si svolgeranno tra il centro storico di Viterbo e quelli delle frazioni. E’ in sintesi il contenuto dell’ancora fantomatica estate viterbese ai tempi del Covid secondo l’ottimistica previsione del sindaco Giovanni Arena e dell’assessore Marco De Carolis. I dettagli del programma ancora non li conosce nessuno ma al dem Alvaro Ricci che giovedì in Consiglio comunale chiedeva lumi e sollevava qualche perplessità sul tempo perduto, De Carolis ha risposto tranquilizzando tutti: l’estate viterbese, la prima in versione “decaffeinata” da 13 anni a questa parte, non solo si farà ma sarà ricca di eventi. La location: sarà, come detto, una sola: piazza San Lorenzo, l’unica dove è possibile mantenere il distanziamento e dove è in fase di allestimento un palco fisso.