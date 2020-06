Maggioranza divisa e la ztl nel centro storico slitta a metà luglio

28 giugno 2020 a

a

a

Maggioranza spaccata in Comune, e così l'entrata in vigore della nuova zona a traffico limitato nel centro storico slitta a metà luglio. Giovedì la riunione di giunta che doveva approvare la delibera che stabilisce gli orari di apertura e chiusura al traffico si è conclusa con una fumata nera. E il giorno dopo nella riunione dei capigruppo del centrodestra sono volate scintille: “Se c’è un accordo bene, altrimenti – ha minacciato Giulio Marini - togliamo il disturbo. Non possiamo permetterci di stare fermi due mesi a discutere degli orari della zona a traffico limitato con tutti i problemi che ci sono da affrontare. I cittadini non capirebbero”. A inizio settimana, tra domani e martedì, prevista una nuova riunione della giunta per cercare di chiudere il caso. Anche se si arrivasse a un accordo, serviranno almeno dieci giorni lavorativi per predisporre cartelli e segnali con orari e divieti.