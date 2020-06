Itticoltura, il Tar respinge il ricorso di Comune e ambientalisti

27 giugno 2020 a

Itticoltura: Il Tar del Lazio respinge l’istanza di sospensione dei provvedimenti autorizzati per quanto riguarda l’impianto off-shore di prossima costruzione nella zona della Frasca. Il ricorso era stato presentato sia dal Comune di Tarquinia, assistito dall’avvocato Federico Dinelli, sia dal Forum Ambientalista seguito dall’avvocato Giuliano Gruner. Ora non resta che attendere l’esito del ricorso al Presidente della Repubblica. Il motivo del parere negativo del Tar alla sospensione è il seguente: “Non ravvisandosi il pericolo attuale di irreparabile pregiudizio alle ragioni della parte ricorrente, trattandosi di provvedimento dalla cui esecuzione dovrebbe derivare la riduzione dell’inquinamento marino, per effetto della definitiva chiusura dell’impianto di allevamento terrestre e del trasferimento integrale della produzione nelle gabbie marine, con effetti complessivamente meno dannosi per l’ambiente, […]Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione prima quater) rigetta l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati”.