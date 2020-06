Carburante agricolo, ritardi nell'assegnazione delle agevolazioni

27 giugno 2020 a

Troppi ritardi nell’assegnazione del carburante e gli agricoltori insorgono. Per legge gli imprenditori sono beneficiari dell’agevolazione fiscale sull’acquisto del carburante agricolo la cui quantità viene indicata dal Comune. “Purtroppo- spiegano i consiglieri del M5S, Maurizio Selli e Maurizio Serafinelli - l’ufficio addetto al servizio, gestito dal Comune di Civita, risulta avere ormai accumulato ritardi surreali. Pare che l'emissione delle assegnazioni sia ferme alle richieste avanzate a marzo, creando gravissimi problemi agli agricoltori locali, già provati dalla emergenza Covid. Da una verifica sull’operato delle altre amministrazioni, risulta che in tutta la provincia il tempo medio di attesa per avere l'assegnazione relativa all’anno corrente è una settimana. Nel Comune di Civita invece siamo ormai a mesi, oltre la soglia logica di lavorazione burocratica e oltre la soglia di pazienza da parte degli operatori agricoli, che giustamente minacciano azioni legali davanti al Tar".