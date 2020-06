Fontanile di piazzale Gramsci utilizzato come discarica

27 giugno 2020 a

Il fontanile di Piazzale Gramsci, che solo qualche giorno fa era stato ripulito da una delegazione di Fratelli d’Italia di Viterbo guidata dal coordinatore comunale Vincenzo Fini, è di nuovo in preda al degrado. A distanza di tre giorni dall'inizio di ripulitura del fontanile, infatti, l’antico manufatto è tornato a essere ancora una volta utilizzato come una discarica, stavolta in modo davvero clamoroso: addirittura buttandoci dentro - e anche ai lati - tutto quanto è stato scartato dalla ristrutturazione di un salotto: dalla vetrinetta alla cassettiera, dall'angoliera agli scaffali. Tutto ciò in un monumento cittadino a due passi dal “salotto buono”.