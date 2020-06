Bed and breakfast, boom di turisti a luglio e agosto

27 giugno 2020 a

Prenotazioni turistiche, luglio e agosto promettono un tutto esaurito nel capoluogo. Questo è il quadro che è possibile tratteggiare almeno per quanto riguarda B&B, agriturismo, affittacamere e tutte le altre tipologie che compongono l'insieme dell'extralberghiero. “Dopo il buio totale del lockdown, con la cancellazione del cento per cento delle prenotazioni su tutto l'anno, luglio e agosto stanno andando bene. Molte strutture su Viterbo città sono già piene, soldout per i mesi centrali dell'estate, e il trend è positivo”. A parlare è Francesco Aliperti, dall'inizio di questo complicato 2020 alla guida di Stay in Tuscia come presidente. “Luglio e agosto ci stanno stupendo in positivo. Registriamo nel complesso numeri importanti, anche non sperati a dire la verità – racconta Aliperti -. Abbiamo perso praticamente tutto in primavera. Sull'orizzonte nero assistiamo, con ottimismo, all'apertura di una schiarita e possiamo affermare che l'estate andrà bene..