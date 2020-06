Ztl, introvabili i moduli per richiedere il pass

26 giugno 2020 a

a

a

A distanza di dieci giorni dall’entrata in vigore del disciplinare che regola la nuova Zona a traffico limitato del Comune di Tarquinia ancora non è reperibile il modulo per richiedere il pass in uno degli otto colori previsti. Di fatto, dunque, ad oggi vige l’incertezza più assoluta su un provvedimento che finora ha ottenuto una marea di critiche. La domanda che permetteva a residenti ed attività di poter essere autorizzati all’ingresso, di fatto, non è ancora disponibile. La questione di fondo è che essendo un titolo autorizzativo la domanda ed il successivo ritiro prevedono due marche da bollo da 16 euro. Tradotto, per circa 25mila titoli autorizzativi che potrebbero essere richiesti fa un totale di 80mila euro che i cittadini dovrebbero sborsare e che andrebbero direttamente allo Stato per poter ottenere un titolo autorizzativo legato ad un provvedimento sperimentale.