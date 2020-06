Dipendenti ancora in smart working e uffici comunali chiusi

26 giugno 2020 a

Oltre il 50% dei dipendenti comunali lavora ancora in smart working e tutti gli uffici al pubblico, anagrafe esclusa, sono ancora chiusi. Nonostante Viterbo come il resto d’Italia sia entrata nella fase 3 e nonostante gli assembramenti siano tornati quelli dell’era pre-Covid, Palazzo dei Priori sembra ancora fermo alla fase 1. I dipendenti, visto che il Decreto rilancio glielo consente, preferiscono questa modalità al ritorno in ufficio, tant’è che l’albo pretorio del Comune pullula di autorizzazioni allo svolgimento dell’attività lavorativa “in modalità lavoro agile semplificato”. Arena assicura che a breve la situazione cambierà: “Tra questa e la prossima settimana - annuncia - riapriremo al pubblico diversi uffici. Stiamo intervenendo, tanto in via Ascenzi che in via Garbini, con delle modifiche agli spazi in modo da adeguarli alle norme sulla sicurezza".