Raccolta di rifiuti ingombranti: doppio appuntamento al Riello

Due date sono state fissate a Viterbo per la raccolta stradale straordinaria di rifiuti ingombranti. Gli appuntamenti saranno al Riello, all’interno dell’area comunale (ex punto di raccolta straordinario ingombranti), con accesso da via Alessandro Volta e uscita sulla tangenziale ovest (lato opposto terminal Cotral). La raccolta è fissata per venerdì 26 e domenica 28 giugno, dalle ore 7 alle ore 10,45. A ricordarlo è il consigliere delegato alla promozione delle politiche ambientali Giulio Marini, sul posto in occasione dei due precedenti appuntamenti del 19 e 21 giugno. "La raccolta stradale straordinaria degli ingombranti - sottolinea in una nota del Comune il delegato Marini- è un servizio molto apprezzato dai cittadini. Lo è stato fin dalla sua attivazione, circa dieci anni fa grazie all’allora assessore Arena, e continua a esserlo ancora oggi".