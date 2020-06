Caos al mare, chiuso alle auto l'accesso alla spiaggia di Sant'Agostino

25 giugno 2020 a

Dopo il caos e gli ingorghi di domenica scorsa, l’amministrazione comunale di Tarquinia chiude al transito una delle vie di accesso alla frazione di Sant’Agostino. Con ordinanza a firma del comandante facente funzione del corpo di polizia locale, "viene disposta la chiusura al transito veicolare a qualsiasi veicolo a motore eccetto gli autorizzati, fino a nuove disposizioni, del Borgo Antico di Sant’Agostino, frazione di Tarquinia, dalla via Ugo Neri fino al termine del centro abitato 'le Villette'. Sono esclusi dal divieto gli autorizzati a titolo di titolari, utilizzatori ed ospiti di immobili e di strutture ricettive il cui accesso è ubicato nel tratto interessato alla chiusura; ospiti dell’attività balneare 'Le Villette' ubicata all’interno del tratto interessato alla chiusura, al fine del raggiungimento dell’area parcheggio riservata; veicoli adibiti a trasporto merci e carico e scarico a servizio delle attività ricettive e ristorative insistenti nel tratto sopracitato, nelle sole ore consentite di carico/scarico; veicoli muniti di contrassegno rilasciato ai soggetti aventi capacità deambulatoria sensibilmente ridotta ai sensi del D.P.R. n. 495/92; veicoli in servizio di emergenza e di Polizia, mezzi TPL e mezzi per la raccolta dei rifiuti. Domenica scorsa ingorghi a non finire con auto bloccate sotto la pioggia per una scarsa regolamentazione del traffico veicolare".