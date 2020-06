Omicidio Sestina, riprende il processo in Corte d'Assise

Valeria Terranova 25 giugno 2020 a

Riprende giovedì il processo in Corte d’Assise per Andrea Landolfi, ex pugile, 31enne, accusato di aver ucciso la fidanzata, Maria Sestina Arcuri, 26 anni, gettandola dalle scale interne dell’appartamento della nonna, Mirella Iezzi, a Ronciglione, la notte tra il 3 e il 4 febbraio 2019. Nel corso del dibattimento verranno sentiti alcuni ufficiali dei Ris di Roma, che si sono occupati della ricostruzione della scena del crimine. In particolare, il tenente colonnello Paolo Fratini e tre consulenti del pm, Franco Pacifici, il maggiore Cesare Rapone, il luogotenente Vittorio Della Guardia e l’ingegnere Sergio Civino, esperto di informatica forense che ha effettuato una perizia sul cellulare della vittima.