Movida nel week-end, chiesto presidio di forze dell'ordine nel centro storico

Una stazione mobile interforze in piazza del Gesù o in piazza della Morte per aumentare la sicurezza dei cittadini durante la movida del fine settimana. E’ quanto chiede al prefetto il consigliere comunale Vittorio Galati in vista dell’avvio della stagione estiva: “Ci auguriamo che con l’arrivo del caldo il centro storico e i ristoranti tornino ad affollarsi - afferma Galati - ma la condizione necessaria è che i cittadini si sentano al sicuro e non esposti a risse o a episodi di microcriminalità”.“In questo senso - spiega il consigliere comunale di maggioranza - dei controlli interforze potrebbero essere un deterrente efficace per i malintenzionati. Chiedo quindi al prefetto di valutare questa possibilità nel prossimo comitato per la sicurezza e l’ordine pubblico”.