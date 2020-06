Incendio al ristorante "Il Paradosso"

24 giugno 2020 a

Incendio nel ristorante "Il Paradosso" di Viterbo, dove nel pomeriggio di mercoledì è andata a fuoco la canna fumaria, A dare l'allarme sono stati alcuni vicini, residenti a dua passi dal locale che si trova in via Vallecupa, tra i quartieri medievali di San Pellegrino e di Pianoscarano. Immediato l’intervento da parte dei vigili del fuoco di Viterbo per circoscrivere le fiamme, che hanno avuto origine dal camino, all'interno della cucina, per poi propagarsi fino alla canna fumaria. A prendere fuoco anche la copertura che circonda la cappa esterna, prima che i vigili - salendo con l'autoscala - riuscissero a domare il fuoco.