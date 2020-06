Urla e spintoni in pieno corso, all'arrivo della polizia si danno alla fuga

All'arrivo della polizia si sono dati alla fuga

23 giugno 2020 a

a

a

Due giovani hanno preso a insultarsi gridando in pieno corso Italia a Viterbo, poi si sono presi a spintoni, tra la paura dei passanti, che temevano soprattutto per il fatto che uno dei due aveva una bottiglia in mano e l'altro un grosso cane al guinzaglio. Erano circa le 18.30 di oggi 23 giugno. Qualcuno ha pensato di chiamare la polizia, che al suo arrivo però non ha trovato i due, che nel sentire arrivare l'auto delle forze dell'ordine si sono dati alla fuga. Gli agenti hanno raccolto le testimonianze di alcuni passanti e stanno conducendo le ricerche dei due litiganti.