Parcheggio invaso dai camperisti, raffica di proteste

Saline, la richiesta è che sia istituita un'area attrezzata

Tarquinia, proteste per l’utilizzo dell’area parcheggio delle Saline come se fosse un camping. Nel week-end molti tarquiniesi si sono fatti sentire con segnalazioni e proteste anche sui social. “Vogliamo che i camperisti possano venire a Tarquinia e godere delle nostre bellezze naturalistiche ed archeologiche – riferisce un frequentatore della zona – ma l’area non è un campeggio, e non è attrezzata per questo. Si può benissimo parcheggiare e andare e in spiaggia ma non campeggiare. Chiediamo controlli severi da chi è preposto a farlo”. Anche Laura Liguori interviene sulla questione: “Dal 2017 sto chiedendo un'area camper, facendo con altre persone anche una petizione e so che anche altre associazioni, nel tempo, hanno richiesto cose simili. Al tempo le pinete centrali diventavano camping all'aria aperta, con scene che preferisco non descrivere. Passate quattro amministrazioni, il problema è stato solo spostato. Un'area camper attrezzata, per far finire le situazioni indecorose dando però al contempo i giusti servizi al turismo camperistico, ancora ce la sogniamo”. Un altro concittadino lamenta una situazione intollerabile soprattutto nei week-end: “La situazione del parcheggio alle Saline non è più procrastinabile – riferisce – parlo del parcheggio- Campeggio? Comunemente chiamato delle saline. Domenica scorsa completamente strapieno di camper e similari. Premetto che sono ultra favorevole ad ogni azione che possa incrementare e favorire il turismo camperistico. Ma così non va. Così proprio non va se il parcheggio diventa campeggio e la sosta diventa bivacco. Tende aperte, tavoli, sedie, bracieri, con gravi ripercussioni per tutto il turismo locale che non sa dove parcheggiare, compreso il sottoscritto in possesso dell'abbonamento mensile. Si aggiunga che nel parcheggio-campeggio ognuno parcheggia come vuole. La mia modesta esperienza amministrativa, mi suggerisce di consigliare a chi ne ha la responsabilità di trovare una soluzione al più presto, prima che il tutto degeneri in ‘guerra’ tra camperisti e turismo locale.