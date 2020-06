Spiagge prese d'assalto: auto ovunque e lunghe code al rientro

File interminabili per riprendere la strada di casa

Le spiagge di Sant’Agostino e San Giorgio prese d’assalto, lunghe code e auto posteggiate ovunque. Arrivano numerose segnalazioni di un week-end bestiale sulla costa sud tarquiniese. Ore per arrivare in spiaggia e al ritorno file interminabili per riprendere la strada di casa. I frequentatori delle spiagge lamentano di pagare un posteggio per strade e servizi precari. Anche il consigliere comunale di Civitavecchia, Patrizio Scilipoti, invita il sindaco tarquiniese Alessandro Giulivi a prendere atto della situazione per risolverla il prima possibile: “Credo che il sindaco e l’amministrazione di Civitavecchia debbano incontrarsi urgentemente con il sindaco di Tarquinia per la situazione che si è venuta a creare nella zona di Sant’Agostino. Non si fa così - prosegue Scilipoti -, se si paga devono esserci strade e servizi accessibili e sicuri”.

Anche nella vicina San Giorgio la situazione non è stata delle migliori. Alcuni, infatti, asseriscono anche che il caos sia stato dovuto all’improvviso temporale di domenica pomeriggio e alla fuga dalla spiaggia, ma i posteggi selvaggi hanno sicuramente fatto la loro. Eppure le multe sono fioccate e anche di questo si lamentano i frequentatori di queste spiagge, che ritengono il costo del posteggio non giusto, in quanto il sindaco di Tarquinia aveva promesso lo scorso anno che i soldi per il parcheggio avrebbero permesso la miglioria di strade e servizi.

Altri frequentatori delle spiagge, infine, lamentano che non vi sia sicurezza in caso di emergenza, visto l’intasamento delle strade verificatosi a Sant’Agostino domenica scorsa e invitano ancora una volta l’amministrazione comunale tarquiniese a trovare una soluzione.