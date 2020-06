Ztl, Cocomazzi (FdI): "Modifiche necessarie"

23 giugno 2020 a

Ztl, necessaria una modifica al provvedimento sia per agevolare i tarquiniesi sia per la migliore fruibilità da parte dei turisti. Ad intervenire sulla disciplina del traffico approvata dalla giunta Giulivi è Claudio Cocomazzi (FdI). “In qualità di delegato al commercio, artigianato e libere professioni del direttivo di Fratelli d’Italia di Tarquinia - afferma - non posso che dar voce ai malumori maturati dopo il periodo sperimentale di un provvedimento che, seppur nobile nell’obiettivo, è di duro impatto per l’intera cittadinanza. Con l’intento di contribuire a colmare quelle criticità emerse, peraltro riscontrate personalmente nello svolgimento della mia attività professionale, vorrei porre l’attenzione dell’amministrazione comunale nel valutare la possibilità di consentire a tutti l’accesso al centro storico, limitatamente all’anello che costeggia le mura, ripristinando il varco di uscita della Barriera San Giusto con la predisposizione di due stalli riservati alla vendita cosiddetta d’asporto da posizionare in tre punti strategici del percorso: uno nel parcheggio San Francesco, il secondo in via dell’Orfanotrofio e il terzo nel parcheggio di via di Porta Castello, all’incrocio con via della Cateratta”.