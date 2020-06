Talete recluta altri dieci impiegati: pronto un contratto di 6 mesi

23 giugno 2020 a

Riparte alla Talete la stagioni delle assunzioni temporanee. L'azienda che gestisce il servizio idrico cerca altri dieci impiegati da inserire con contratto interinale di sei mesi, rinnovabili per altri sei, e da destinare al front office, per un importo complessivo pari a 208 mila euro. Lo scorso anno non poche polemiche scatenò il reclutamento di 6 persone, tra cui alcuni ricollegabili alla politica, sempre tramite agenzia interinale e sempre per sei mesi rinnovabili (e poi rinnovati), da impiegare in quel caso nel call center. La storia si ripete. Stavolta il settore da potenziare è il front office e i contratti salgono a 10, come è scritto nella determina 274 dell’8 giugno firmata dal direttore generale Alessandro Fiaschetti.