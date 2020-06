Sosta selvaggia in piazza del Plebiscito, il Comune acquista 23 vasi di ferro

Il sindaco Arena: "Ritengo che sia la soluzione migliore"

Ventitrè vasi di ferro in arrivo in piazza del Plebiscito per evitare la sosta selvaggia sotto Palazzo dei Priori. I dissuasori, come annunciato dal sindaco, Giovanni Arena, saranno acquistati dall'amministrazione per contrastare il fenomeno del parcheggio senza regole nel cuore della città. “Sono grandi contenitori di color piombo che non strideranno con il contesto architettonico - spiega il primo cittadino -. Dentro metteremo delle piante che non necessitano di particolari cure. Ritengo che questa sia la soluzione migliore: impedendo la sosta in piazza del Comune potremo concentrare le risorse nei controlli agli accessi alla ztl". Nel frattempo il fenomeno della sosta selvaggia è stato contrastato lo scorso fine settimana grazie alla presenza delle forze dell'ordine, che hanno pattugliato la piazza impedendo che venisse invasa dalle auto durante le notti della movida.